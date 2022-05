Inter buigt 0-2-achterstand om en is (voorlopig) weer leider in Serie A

Inter heeft er vrijdagavond voor gezorgd dat de titelstrijd in Italië razend spannend blijft. De ploeg van Simone Inzaghi won met 4-2 van Empoli nadat het al snel met 0-2 op achterstand gekomen was. Aanvaller Lautaro Martinez was de grote man met twee doelpunten.

Al na 28 minuten stond Empoli, pas veertiende in de Serie A, met 0-2 voor in San Siro. Andrea Pinamonti en Kristjan Asllani zorgden voor de doelpunten. Inter had vijf minuten voor de rust een eigen doelpunt nodig om aansluiting te vinden en op slag van rust zette Lautaro Martinez de bordjes weer gelijk.

In de tweede helft was Empoli nergens meer en drukte Inter nog eens goed door. Lautaro Martinez en Alexis Sanchez zorgden voor de 4-2-eindstand. Een gouden driepunter voor de Nerazzurri, want ze komen weer aan de leiding. Met nog twee wedstrijden te gaan telt Inter één punt meer dan stadsgenoot AC Milan, dat wel nog drie wedstrijden moet spelen.