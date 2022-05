Publiek rijdt voorbij op rijdende zittribune: Genk neemt afscheid van imposant woonzorgcentrum met bijzonder theater

Het was de serviceclub Lions Club Midden Limburg en projectontwikkelaar Matexi die op een bijzondere manier Herfstvreugde als imposant gebouw nog eens wilden laten schitteren alvorens het deels gestript wordt en deels onder de sloophamer gaat. Dat gebeurde met voorstellingen van de jonge regisseur Dries Lenaerts. Vijf zijn er voorzien en die waren in een mum van uitverkocht. “Elke voorstelling was goed voor zestig mensen”, zegt regisseur Lenaerts.

Op verschillende plekken in en rond het gebouw waren er opvoeringen. Acteurs verplaatsten zich telkens naar een andere locatie terwijl het publiek vanop een bewegende tribune in een vrachtwagenoplegger rondreed en op elke plek even halt hield.

De opbrengst van de voorstellingen gaan naar de Ondersteuningsgroep Jongdementie van de vzw Menos en naar de lokale opvang van Oekraïense vluchtelingen. “Dit soort beleving past volledig in onze visie over wonen en woonomgeving”, gaat projectontwikkelaar Gert Petit verder. “Het complex dat we hier optrekken is dan ook niet alleen voor de toekomstige bewoners maar ook voor de buurt. De polyvalente zaal bijvoorbeeld zal voor iedereen open staan.” (cn )