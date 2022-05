Sierkweker Mathieu Vangenck (68) overleden bij tragisch ongeval in bloemenkwekerij Florigrow

Het tragische ongeval gebeurde vrijdagmiddag in het familiebedrijf Florigrow in Beverst. — © TOPA

Vrijdagmiddag kwam de 68-jarige Mathieu Vangenck om het leven toen hij op zijn bloemenkwekerij Florigrow in Beverst (Bilzen) gekneld raakte tussen een kraanwagen en een kleine tractor. In het familiebedrijf kwam het nieuws hard aan. “Pa leefde voor zijn werk”, zegt zoon Dave.

Met drukke weken voor de boeg was sierkweker Mathieu Vangenck (68) ook vrijdag weer, net zoals steeds, hard aan het werk in zijn bloemenkwekerij Florigrow. In de namiddag kwam de gekende kweker om bij een tragisch ongeval met zijn kleine tractor, vlakbij een serre op de kwekerij in de Hertenweg in Beverst. Voor de plantenman kwam alle hulp te laat. Hij stierf vlakbij de bloemenserres.

Het drama kwam hard aan bij zijn familie. “We kunnen het nog niet vatten”, zegt zijn zoon Dave Vangenck. “Pa was altijd aan het werk. Bloemen kweken en het bedrijf, dat was zijn leven. We zijn al aan de vierde generatie bloemisten toe in onze familie. Pa heeft het vak geleerd van zijn moeder in de kwekerij destijds in Munsterbilzen.”

Sinds 2014 bouwden vader Mathieu en zoon Dave samen met de familie Peters-Vissers een moderne en geavanceerde kwekerij uit in Beverst, met een uitgebreid assortiment perkplanten. “Pa was altijd wel ergens aan het werk in en rond ons serrecomplex”, zegt een aangeslagen Dave. “Een harde werker met een grote liefde voor de sierteelt. Zijn vakmanschap was ongekend. Naast zijn werk was hij een lieve, hartelijke familieman. In de winter maakte hij graag tijd om met ma op vakantie naar Tenerife te gaan en waar mogelijk te genieten van een heerlijk etentje. Het gemis zal groot zijn.”

Mathieu laat een echtgenote, twee zonen en vier kleinkinderen achter. (joge)