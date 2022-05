Dat ging even mis: Mathieu van der Poel ontkurkt Prosecco in eigen gezicht na triomf in Giro

Als er iemand is die weet hoe je een fles moet ontkurken dan is het Mathieu van der Poel, zou je denken. De 27-jarige Nederlander moest het al talloze keren doen na zijn overwinningen, maar vrijdag liep het toch even verkeerd na zijn zege in de openingsrit van de Ronde van Italië. Van der Poel kreeg de kurk op zijn schouder en de Prosecco begon in zijn oog te spuiten. Gelukkig leek MVDP er weinig last van te hebben.