Welgeteld zes veldritten, meer competitie was Ryan Cortjens in de afgelopen achttien(!) maanden niet gegund. Zondag mag de veldrijder uit Lanaken eindelijk nog eens een rugnummer opspelden in de Trofee Maarten Wynants, één van de twee profkoersen in onze provincie. “Mijn honger is groot, ik heb twee jaar in te halen”, zegt de 21-jarige belofte.