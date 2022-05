Zuivere hattrick voor Alpecin-Fenix: Sam Gaze wint wereldbekermanche mountainbike in Albstadt

De Nieuw-Zeelander Sam Gaze (26) en de Australische Rebecca McConnell hebben vrijdag op de openingsdag van de wereldbekermanche mountainbike in het Duitse Albstadt de shorttrackwedstrijden over 20 minuten gewonnen. Gaze bezorgde zijn Belgische team Alpecin-Fenix zo al een derde zege van de dag.

Nadat zijn ploegmaat Mathieu van der Poel ritwinst en de roze trui had veroverd in de Ronde van Italië en de Waal Lionel Taminiaux de vierde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke had gewonnen, volgde Gaze dus hun goede voorbeeld in Albstadt. Hij ging in de slotronde met een tempoversnelling naar de leiding en haalde het in de sprint vlot voor de Fransman Jordan Sarrou en de Zwitser Nino Schurter.

Olympisch mountainbikekampioen Tom Pidcock werd in zijn eerste MTB-wedstrijd van 2022 achtste, goed voor een startplek op de eerste rij in de meer belangrijke crosscountrywedstrijd van zondag. De Waal Pierre de Froidmont eindigde na een kopstart als 27e in de shorttrack van Albstadt, nationaal kampioen Jens Schuermans deed één plek minder goed.

In de vrouwenwedstrijd haalde de Australische Rebecca McConnell het in de sprint voor de Franse Pauline Ferrand-Prévot. De Zweedse Jenny Rissveds werd derde, de enige Belgische Emeline Detilleux 38ste. Tweevoudig olympiër Githa Michiels moest door ziekte forfait geven voor Albstadt.

Zondag vinden de crosscountrywedstrijden voor elite plaats in Albstadt. Daarin komt ook wereldbekerwinnaar veldrijden Eli Iserbyt - niet-startgerechtigd in de shorttrack - aan het vertrek.