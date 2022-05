Weer net niet voor Gerben Thijssen in de Vierdaagse van Duinkerke. Na zijn tweede plaats in de tweede rit spurtte de Genkenaar vrijdag naar een derde plaats. De spurter van Intermarché-Wanty Gobert vat het slotweekend wel aan met de leiderstrui in het vizier: hij moet slechts één seconde goedmaken op de nieuwe leider, de Litouwer Evaldas Siskevicius.