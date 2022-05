Sensatie in Madrid: 19-jarig toptalent Carlos Alcaraz klopt Rafael Nadal op ATP Masters en speelt halve finale tegen Novak Djokovic

Carlos Alcaraz (ATP 9) heeft zich vrijdag ten koste van Rafael Nadal (ATP 4) geplaatst voor de halve finales van het ATP Masters 1.000-toernooi in Madrid. De negentienjarige Spanjaard haalde het in drie sets (6-2, 1-6 en 6-3) van zijn zeventien jaar oudere landgenoot.

Alcaraz, het zevende reekshoofd, kreeg in de tweede set even verzorging aan de rechterenkel. Bij de laatste vier treft hij nummer één van de wereld Novak Djokovic. De Serviër rekende eerder op de dag in zijn kwartfinale in twee sets (6-3 en 6-4) af met de Pool Hubert Hurkacz (ATP 14).

Nadal, het derde reekshoofd, had donderdag in de achtste finales David Goffin (ATP 60) huiswaarts gestuurd na een marathonpartij van meer dan drie uur tennis.

Alcaraz beleeft in 2022 zijn jaar van de absolute doorbraak. Hij won eerder dit jaar al de toernooien in Rio de Janeiro, Miami en Barcelona. In Madrid sneuvelde hij vorig jaar bij zijn eerste deelname in de tweede ronde. Nadal won het toernooi in de Spaanse hoofdstad in het verleden vijf keer.

Een jonge Alcaraz met zijn idool Nadal:

