Biniam Girmay trapt fenomenale waarden, maar komt net tekort voor winst: “Ik heb nog nooit zo’n sprint gereden”

Eerste rit in een grote ronde voor Biniam Girmay, meteen een tweede plaats. Dat belooft voor het vervolg van deze Ronde van Italië. De 22-jarige Eritreeër leek zelfs even op weg naar de roze trui, maar werd uiteindelijk nog geremonteerd door een nóg sterkere Mathieu van der Poel. Met de tweede plaats kon Girmay absoluut leven. Zaterdag mag hij al in de witte jongerentrui starten.

“Ik heb nog nooit een sprint zoals deze gereden”, zei Girmay na afloop van de koers in het Hongaarse Visegrád. “Mijn team leverde perfect werk af vandaag, we hebben een sterke ploeg. Ik wil ze bedanken en ik ben echt super tevreden met dit resultaat. Mathieu was de sterkste vandaag. Ik kwam wel naar hier om te winnen, dus zondag zal ik opnieuw proberen. Nu hebben we de jongerentrui, daar zijn we ook al blij mee.”

De waarden die Girmay liet optekenen waren indrukwekkend. Tijdens de laatste 375 meter trapte de Eritreeër van Intermarché Wanty Gobert gemiddeld 870 watt, met een piek tot 1040 watt. Hij sprintte op de hellende aankomst aan een gemiddelde snelheid van 43,9 kilometer per uur met een maximum snelheid van 51,9 kilometer per uur. Waanzinnige cijfers, maar net niet voldoende om Mathieu van der Poel te kloppen.

