Houthalen-Helchteren

Op de E314 in Houthalen zijn vrijdagavond rond 18.30 uur drie auto’s betrokken geraakt bij een kop-staartaanrijding. De voertuigen liepen zware schade op. Of inzittenden verwondingen opliepen, was niet meteen bekend. Het ongeval in de richting van Genk zorgde voor enige verkeershinder. De linkerrijstrook was versperd door de beschadigde voertuigen. maw