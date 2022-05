Everts & Everts: “Als je met schrik op de motor stapt, hoor je niet thuis in onze sport”

In de videorubriek Everts & Everts halen we voor iedere Grote Prijs twee mensen uit de Everts-clan voor de camera. In deel 2 hebben Stefan en Liam het over de onfortuinlijke Thomas Kjer Olsen (die intussen ontwaakt is uit zijn coma), de gevaren van de motorcross en hoe de sport veiliger kan gemaakt worden. “Als je met schrik op de motor stapt, hoor je niet thuis in onze sport.”