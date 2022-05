CD&V-voorzitter Joachim Coens kondigt vertrek aan na dramatische peiling: “Bijzonder pijnlijk”

Joachim Coens kondigt zijn vertrek aan als voorzitter van de CD&V. De nieuwste peiling van De Standaard en VRT NWS, waarin de partij tot de kleinste partij van Vlaanderen is verschrompeld, gaf de doodsteek. CD&V zal nu vervroegd voorzittersverkiezingen organiseren waarbij Coens geen kandidaat zal zijn.

Crisisoverleg op de Wetstraat 89 vandaag. De nieuwste peiling van De Standaard en VRT NWS betekent niet minder dan een drama voor CD&V. De ooit machtigste partij van het land is verschrompeld tot de allerkleinste politieke formatie van Vlaanderen. Amper 8,7 procent van de kiezers kunnen de christendemocraten nog overtuigen. Dat is maar liefst 6,7 procent minder dan bij de laatste verkiezingen. Een daling die bovendien statistisch significant is.

Vanmiddag blies de G7, met daarin naast voorzitter Joachim Coens alle CD&V-ministers, verzamelen op het partijhoofdkwartier. Daar is afgesproken dat er vervroegde voorzittersverkiezingen komen én dat Coens zelf geen kandidaat zal zijn. Dat betekent niets minder dan dat Coens zijn vertrek aankondigt als voorzitter van CD&V. Wanneer de verkiezingen effectief georganiseerd worden is nog onduidelijk, maar hoogstwaarschijnlijk is dat nog voor de zomer.

Voor Coens komt daarmee een einde aan een langgerekte doodstrijd. Al in het najaar van 2021 borrelde de interne kritiek op binnen de partij, na een opeenvolging van slechte peilingen. Coens communiceerde op gegeven momenten ook heel slecht naar de buitenwereld toe. Binnen zijn partij kreeg Coens vooral af te rekenen met een kamp rond staatssecretaris Sammy Mahdi. Mahdi had de voorzittersverkiezingen nipt verloren van Coens, maar kreeg gaandeweg meer aanhang binnen de partij dan Coens zelf. Voor nieuwe verkiezingen wordt ook vooral in de richting van Mahdi gekeken. In zijn omgeving maken ze zich alleszins al een tijdje klaar om een gooi te doen naar het partijvoorzitterschap.

Op een partijraad vorige maand liepen de gemoederen tussen de verschillende kampen al eens heel hoog op. Een aantal Sammy-getrouwe jongeren hielden heel vurige pleidooien voor een voorzitterswissel. Coens repliceerde fors, emotioneel en liet zich zelfs op een aantal scheldwoorden betrappen. Finaal werd op die partijraad afgesproken de voorzittersverkiezingen van december wat te vervroegen, maar een concrete datum werd nog niet vastgelegd. Coens zou volgende donderdag een verkiezingsreglement voorleggen op een nieuwe partijraad.

Maar de nieuwe peiling die vandaag op de wereld is losgelaten, brengt alles dus in een stroomversnelling. Gisteren liet een partijtopper ons al weten “dat er niet langer gewacht kan worden”. “Een landingsbaan zoeken voor Coens is nu van secundair belang.” En Coens kondigt nu ook effectief zijn afscheid aan als CD&V-voorzitter.