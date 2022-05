Leerlingen van 't Nieverke hebben een hart voor Senegal

In de vastenperiode zamelden de kleuters en leerlingen van ’t Nieverke naar jaarlijkse gewoonte geld in voor enkele goede doelen. Een Hart Voor Senegal is een groep vrijwilligers met een groot hart die zich belangeloos inzetten voor de bevolking van Bay Dëkk (Mbour), met veel aandacht voor de kinderen daar.

Tijdens deze vastenperiode hield de school wekelijks een koffiestop voor de ouders. De kinderen engageerden zich voor een schoolrommelmarkt en konden iets kopen van de Wereldwinkel. Er werden ook vele kilometers gewandeld tijdens de sponsortocht. Dit alles bracht het mooie bedrag van 2512 euro op. Dat bedrag wordt onder vier goede doelen verdeeld: Broederlijk Delen, Sunshine Project, Kishor Nagar en Een Hart Voor Senegal (EHVS vzw). Op vrijdag 6 mei mocht die laatste vereniging hun cheque ontvangen. Een Hart Voor Senegal is een groep vrijwilligers met een groot hart die zich belangeloos inzetten voor de bevolking van Bay Dëkk (Mbour), met veel aandacht voor de kinderen daar. Zij bouwen en onderhouden er een kleuter- en lagere school. De nood aan onderwijs en kennis in een land als Senegal is hoog. Een kind zonder onderwijs is kansloos. De kleuters en leerlingen van ’t Nieverke steunen dit goede doel dan ook graag. Dit jaar had ’t Nieverke nog een extra verrassing voor EHVS. Dit jaar neemt ‘t Nieverke bovendien het meterschap op zich van een Senegalees jongetje van de kleuterschool. Het kleutertje zit in de eerste kleuterklas, de ouders zijn blij dat hun zoontje nu de kans krijgt om verder te kunnen studeren dankzij deze extra steun van ‘t Nieverke. Vrijdag mocht René Henderix, voorzitter van EHVS, de cheque ter waarde van 628,00 euro ontvangen. Hij dankte in naam van het EHVS-bestuur de schooldirectie, leerkrachten, kleuters en leerlingen van ’t Nieverke. Tekst: Juf Lies Debruyn.Foto: Eddy Kellens