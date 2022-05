Mathieu van der Poel ging heel diep voor het roze: “Het was best close, want mijn benen liepen vol”

Mathieu van der Poel heeft zijn favorietenrol in de openingsrit van de Ronde van Italië waargemaakt. De 27-jarige Nederlander van Alpecin-Fenix was op de slotklim naar het kasteel van Visegrád nipt sneller dan Biniam Girmay. Na de gele trui in de Tour is het roze in de Giro een feit. “Ik ga mijn best doen om de trui te behouden, maar net zoals in de Tour zal het lastig worden”, aldus Van der Poel na afloop.

“Ik wist dat de positionering de sleutel tot succes zou worden”, begon Van der Poel aan zijn interview na de koers. “Ik raakte een aantal keer ingesloten. Het was best close, want mijn benen liepen vol. Ik had pas op de finish zelf door dat ik het haalde.”

Van der Poel remonteerde Biniam Girmay, maar had niet al te veel overschot op de Eritreeër. “Het heeft echt pijn gedaan, het moest weer vanuit mijn tenen komen voor de zoveelste keer. Girmay reed ook een hele sterke sprint. Ik zat al vrij op de limiet toen ik nog mijn sprint nog moest inzetten. Het was op wilskracht.”

Tijdrit

Zaterdag moet Van der Poel de roze trui verdedigen in een individuele tijdrit van iets meer dan 9 kilometer. “Het is ongelooflijk om na het geel in de Tour ook in het roze in de Giro te staan. We zullen zien wat tijdrit brengt morgen, ik ben zelf ook benieuwd. Ik ga mijn best doen om de trui te behouden en het is mogelijk, maar net zoals in de Tour zal het niet makkelijk worden. Ik heb alweer een beetje spijt dat ik niet veel tijd besteed heb aan het tijdrijden. Hopelijk geeft die trui mij weer vleugels. Na de tijdrit volgt een sprintersetappe en dan trekken we naar Sicilië. Winst in de tijdrit zou betekenen dat ik de trui al minstens tot dan kan behouden. Maar dit was wel het eerste grote doel en de reden waarom ik hier aan de start stond: gewoon die trui pakken. Ik ga hier eerst van genieten.”

Dries De Bondt: “Ons plannetje is gelukt”

Dries De Bondt toonde zich een bijzonder opgetogen ploegmaat na de openingsrit van de Giro. “Ons plannetje is gelukt, zei onze landgenoot bij Eurosport, “Mathieu maakte het schitterend af. We hebben nooit gepanikeerd onderweg, ons ding gedaan. Het plan was om in de laatste 10 kilometer niet meer op kop te komen. Je verliest daar immers zoveel energie mee, dat we dat liever niet deden, ook omdat dat klimmetje vijf kilometer lang was en je dan nog één en ander kon rechtzetten.”

“Het gat opende in die finale en dan hebben we hard doorgereden, zodat hij niet meer in de problemen zou komen. In de finale zag je dan hoe goed hij is. Hij kiest zijn moment perfect. Knap.” “Onderweg had Mathieu al aangeven dat hij zich goed voelde; Dat motiveert wel om je helemaal leeg te rijden voor hem. Dat deden we en hij maakte het af. Hij is nu leider. Morgen wacht een tijdrit. De echte toppers zijn hier niet, dus verwacht ik wel dat hij die trui nog kan vasthouden.”

© REUTERS