Bescherm uzelf tegen huidkanker: bij uv-index 3 of hoger is het smeerweer. Haal de zonnecrème boven! — © Shutterstock

Hasselt

Huidkanker is een van de snelst toenemende vormen van kanker in Vlaanderen, elk jaar komen er 46.000 nieuwe patiënten bij. Nu de zon weer schijnt, komen preventiecampagnes op stoom: het is smeerweer!