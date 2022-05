Nieuwe tegenslag voor Lotto-Soudal: sterke Caleb Ewan leek op weg naar derde plaats, maar valt zwaar in laatste meters

Slechter kon de Ronde van Italië niet beginnen voor Lotto-Soudal en Caleb Ewan. De Australiër had goede benen en ging verrassend goed mee op de slotklim, maar kwam in de laatste meters zwaar ten val. Hij reed in op het achterwiel van Biniam Girmay en kon niet recht blijven. Alweer een stevige opdoffer voor Lotto-Soudal.