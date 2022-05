Molwatcher Samina blijft bij haar hoofdverdachte: “Alles wijst zijn richting uit”

In Duitsland slaagde Samina Carremans (43) er niet in om mol Lennart te ontmaskeren. Dit seizoen speurt ze vanuit Houthalen naar de saboteur als onze Molwatcher.

“Ik vind het allemaal nogal chaotisch, maar ik heb de laatste weken mijn zinnen op Yens gezet en daar blijf ik bij”, besluit Molwatcher Samina na enkele weken speuren. “Ook in de laatste aflevering wijst alles zijn richting uit. Toen hij samen met Uma voor de opdracht van de krijgers koos, zei hij altijd meteen zijn gedacht. En het was iedere keer fout. Als mol is het slim om daar het voortouw te nemen. Bij de laatste proef liep hij zonder blinddoek langs de laatste knop. En hij gaf dat ook toe aan de anderen. Een slimme zet, want ze zouden het toch te weten komen.”

© Play4

LEES OOK. De Mol: deze kandidaat mist finale op het nippertje (spoilers!)

“Sven deed het daarentegen zeer goed. Op het bed met Manu heeft hij veel geld verzameld en ik had niet de indruk dat hij veel voorwerpen van het bed liet vallen. Het was Manu die helemaal op het einde viel en zo nog wat geld verloor. Als Sven de mol was, zou hij toch niet wachten tot de laatste seconden? Bij de laatste proef had hij de beste positie, maar hij heeft het goed gedaan. Hij werd ook heel emotioneel bij de videoboodschap van zijn geliefden. Als hij wist dat zijn handlanger in de buurt was, denk ik niet dat hij het zo moeilijk zou hebben. Sven gaat volgens mij het spel winnen. Ook al leek het vorige week alsof hij volledig voor Manu als mol gegaan was.”

© Play4

“Ik ben benieuwd wat ze voor de laatste aflevering nog allemaal uit de kast gaan halen. Maar ik ben er zeker van dat ze ons weer omver zullen blazen, dat kunnen ze goed. En ik blijf bij mijn gedacht: Yens is de mol. Al zou het mij niet verbazen als het toch Uma blijkt te zijn.” (lacht) (nco)

‘De Mol’, Play4, zondag, 19.55 uur