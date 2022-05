Het internet keert zich fanatiek tegen Amber Heard: bekijk hier de opvallendste memes

Het proces van Johnny Depp en Amber Heard wordt niet alleen in de rechtbank uitgevochten, ook het internet heeft zijn oordeel erover klaar.

De laatste dagen worden we overspoeld met grappige, maar vooral venijnige memes over de rechtszaak. Nagenoeg het hele internet springt in de bres voor Johhny Depp en keert zich fanatiek tegen Amber Heard.

De memes roepen op haar carrière te dwarsbomen en drijven de spot met Heard en haar advocaten. Bekijk de opvallendste memes hieronder (scrollen met de rode knop).

