Hij doet het! Mathieu van der Poel pakt meteen het roze in Ronde van Italië, zware val Caleb Ewan in slotmeters

Mathieu van der Poel was dé topfavoriet voor de openingsetappe en maakte die rol ook con brio waar. Het Nederlandse boegbeeld van Alpecin-Fenix kroonde zich nabij de ruïnes van het koninklijk paleis in Visegrád tot de ‘roze’ koning van Hongarije. Waarmee MVDP nog maar eens bewees wat voor godenkind hij is. In zijn eerste Tour de France behaalde hij op Mûr-de-Bretagne de ritzege én geel. Nu was het al raak in zijn allereerste Giro-rit ooit.

Hoe kwam de zege tot stand?

Het gebeurde zoals verwacht op de slothelling van 5,6 kilometer naar het stokoude paleis van Vesográd. Voorspelbaarder kon de openingsetappe niet verlopen. Een vroege vlucht die zo lang mogelijk voorop werd gehouden en dan spatte de stop van de eerste fles Spumante. Op 6,5 km van de streep kregen we nog een crash met de Sloveen Jan Tratnik, de Hongaar Erik Fetter en onze landgenoot Harm Vanhoucke.

Beneden aan de klim kwam Alpecin-Fenix naar voren met Carapaz in het wiel van Mathieu van der Poel. Ook Biniam Girmay zat daar al stevig voorin, net als Caleb Ewan. Op drie kilometer van de aanval vielen ze opnieuw, met o.a. Davide Ballerini die bleef zitten.

Lawrence Naesen leidde de slotapotheose in met een uitval maar Lennard Kämna ging op en over hem. Het was Loïc Vliegen die in opdracht van Biniam Girmay de groep opnieuw naderbij sleurde. En dan was er die machtige sprint van Van der Poel die uit het wiel kwam van Girmay. De inspanning was zo slopend dat Van der Poel niet eens de kracht meer had om de handen in de lucht te steken.

Bij de eerste drie zat ook Caleb Ewan, maar de Australische spurter van Lotto-Soudal zat zo stuk dat hij in de laatste bocht tegen het achterwiel van de Eritreeër van Intermarché – Wanty Gobert aan tikte.

© AFP

Wie reed zich in de kijker?

Laat ons duidelijk zijn: dit was absoluut géén etappe om de Hongaren en masse naar de koersfiets te doen grijpen. Op twee renners van Drone Hopper-Androni Giocattoli, de professioneel continentale ploeg van Gianni Savio, na had niemand goesting om een lange aanval op te zetten.

De startvlag was amper gehesen of Filippo Tagliani en Mattia Bais zetten een duo-aanval op. Ze reden een koppeltijdrit à la Trofeo Baracchi die ondertussen al lang van de kalender is verdwenen.

Na 5 km had het Italiaanse duo al 1’16” voorsprong terwijl de renners in het peloton op hun gemak aan het bijpraten waren over koetjes en kalfjes. Na 27 km was het tijdsverschil al tien volle minuten. Niemand die aanstalten maakte om er iets aan te doen. Integendeel, Dumoulin en Van der Poel keuvelden achterin de grote groep lustig verder. In de volgauto’s grepen ze in toen de voorsprong ongeveer elf minuten was.

Filippo Tagliani won de eerste tussenspurt van de Ronde van Italië en kreeg daarvoor acht punten voor de maglia ciclamino, maar geen bonusseconden, want die zijn alleen voor de tweede en laatste tussenspurt van de dag voorbehouden. In het peloton won Giacomo Nizzolo het prestigespurtje voor de derde plaats vóór Arnaud Démare. Waarmee de Italiaan en de Fransman hun intenties voor deze Giro duidelijk maakten. Ze willen meespelen in het puntenklassement.

Het duo van zilvervos Gianni Savio mocht uren publiciteit maken voor de nieuwe hoofdsponsor Drone Hopper. Zelfs de bonificatieseconden in Esztergom interesseerden de grote jongens niet. Bais mocht daar van Tagliani als eerste voorbij komen, maar die punten telden niet mee voor de maglia ciclamino, de trui van de tussenspurten. Om zonder al te veel uitvallen bij de slothelling te komen, liet het peloton de twee nog wat sudderen voorin, maar op dik 13 kilometer van de finish was hun verhaal afgelopen. Later kunnen Tagliani en Bais hun kinderen vertellen dat ze in Hongarije op de openingsdag van de Giro een ‘koppeltijdrit’ hielden van 182 km.

© EPA-EFE

Wat deden de favorieten?

Helemaal niets. Pas toen de laatste dertig kilometer opdoemden, schoven ze met hun treintjes naar voren. Ook al omdat het zwaartepunt van de Giro in een super lastige slotweek ligt, is het vooral energie sparen de eerste dagen van deze eerste grote ronde. Pas de laatste tien kilometer werd er gevlamd dat het een lieve lust was.

Wat deden de Belgen?

Senne Leysen (Alpecin-Fenix) was de eerste landgenoot die in deze Giro door het televisiebeeld reed. In opdracht van Mathieu van der Poel moest de zoon van ex-prof Bart al vanaf het eerste kwart van de rit de grote voorsprong beetje bij beetje wegrijden. De Kempenaar werd daarin geholpen door de Belgische WorldTourploeg Intermarché – Wanty Gobert die de Estlander Rein Taaramäe opdracht gaf net hetzelfde te doen.

Het ging er de eerste wedstrijdhelft zo gezapig aan toe dat Thomas De Gendt zelfs halfweg stopte en de mecanicien de tijd gaf om zijn gezakt fietszadel opnieuw op de juiste hoogte te laten zetten. De ‘schorpioen van Semmerzake’ grabbelde daarna bij de tweede tussenspurt, op minder dan dertig kilometer van de finish, per abuis één bonificatieseconde mee. Niemand sprintte, maar De Gendt zat er voorin in functie van Caleb Ewan die een gooi deed naar de dagzege.

Eerder had Bert Van Lerberghe zich al in het klassement voor de ‘maglia ciclamino gesprint. De Tiegemnaar van Quick-Step Alpha Vinyl piloteerde zijn spurter Mark Cavendish bij de eerste tussenspurt, maar hij bleef per ongeluk zijn roderende ‘kopman’ voor.

Maar de Belg in de kijker was Lawrence Naesen die op 3,5 km van de streep alleen in de aanval trok. De jongere broer van Oliver Naesen is in deze Giro de vervanger van Clément Champoussin. Op 2,7 km had hij maximaal 8 seconden voorsprong. Een leuke poging, dat wel, maar uiteindelijk werd hij overruled.

Verder nog iets dat u moet weten?

De eerste 195 kilometer van deze Giro werden op Hongaars grondgebied afgewerkt. Het was de eerste keer sinds Jeruzalem van vier jaar geleden dat La Grande Partenza in het buitenland werd gehouden. Pas sinds 1965 wijkt organisator RCS uit om ergens anders geld op te halen en te laten meegenieten van het circus. San Marino had de primeur.

Hongarije zag vrijdagmiddag in Boedapest wel een peloton vertrekken zonder roze trui, want zoals bekend is de uittredende eindwinnaar Egan Arley Bernal in volle revalidatie van een superzwaar trainingsongeval en hij had ook niet eens de Giro op zijn jaarprogramma gezet.

De Fransman Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën) kreeg de twijfelachtige eer om de allereerste renner te zijn van deze Giro die tegen de grond smakte. Dat gebeurde in de bevoorradingszone, maar hij kon gelukkig zonder erg zijn weg verderzetten.

De renners zijn na de openingsrit pas zaterdagmorgen aan het verkennen van de tijdrit door het centrum van de Hongaarse hoofdstad toe. De voorbije weekdagen was het er telkens poepdruk. Het verkeer is zo versmachtend groot dat bijvoorbeeld Bora-hansgrohe bijna anderhalf uur nodig had om de veertien kilometer af te leggen tussen het rennershotel en het oude centrum waar de ploegenpresentatie van de 105de Giro d’Italia werd gehouden. De start werd vrijdagmiddag op het Heldenplein in Boedapest gehouden, maar de eigenlijke start lag 12,4 km verder, zodat het peloton al meteen na de finish eigenlijk al 210 km had gereden. Het is meer en meer een kwalijke gewoonte om de neutrale start steeds verder weg te houden van de locatie waar de renners op de fiets moeten stappen om achter de auto van de koersdirecteur aan te rijden.