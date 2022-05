Opnieuw Belgisch succes: Lionel Taminiaux wint vierde etappe Vierdaagse van Duinkerke na millimetersprint

Alweer een Belgisch feestje in de Vierdaagse van Duinkerke. Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix) heeft de vierde rit op zijn naam geschreven. Onze 25-jarige landgenoot haalde het in een massasprint nipt voor de Pool Stanislaw Aniolkowski en de Limburger Gerben Thijssen.

Nadat Philippe Gilbert donderdag nog eens zijn punchersbenen etaleerde en zijn eerste zege in 967 dagen pakte, was het vrijdag weer aan de sprinters. De vroege vlucht van de dag bestond uit twee Belgen, Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauzen WB) en Alex Colman (Sport Vlaanderen-Baloise), en twee Fransen, Jonathan Couanon (Nice Métropole Côte d’Azur) en Léo Danès (Team U Nantes Atlantique).

Onze landgenoot Colman moest iets minder dan 30 kilometer voor de finish afhaken, maar de drie andere vluchters hielden wel nog verrassend lang stand. De sprintersploegen moesten vol aan de bak en slaagden er op acht kilometer voor de streep in om het drietal terug te halen.

We kregen dus zoals verwacht een massasprint. Het was eerst niet duidelijk wie de snelste was, maar de fotofinish wees uit dat Lionel Taminiaux als eerste over de streep kwam. Onze landgenoot haalde het voor Stanislaw Aniolkowski en Gerben Thijssen. Sterk van Taminiaux. Ook voor hem was het al drie jaar geleden dat hij nog eens won.

De Franse regie zorgde voor veel verwarring:

De Vierdaagse van Duinkerke telt gek genoeg niet vier, maar zes etappes. Zondag staat de slotetappe op het programma.