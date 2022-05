Brussel krijgt EK veldlopen van 2023 toegewezen

In december 2022 strijkt het EK veldlopen eerst nog in het Italiaanse Turijn neer. Een jaar later is Brussel aan de beurt. België was de enige kandidaat om het EK in 2023 te organiseren en kreeg vrijdag groen licht op de ‘council meeting’ van European Athletics. Het EK wordt een samenwerking tussen Belgian Athletics en evenementenbureau Golazo.

Ook in 2008 vond het EK veldlopen al eens in Brussel plaats. In 2004 was er zelfs een WK veldlopen. Het Park van Laken diende telkens als omloop, en dat zal in 2023 niet anders zijn.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

EK indooratletiek 2025 in Apeldoorn

Het EK indooratletiek vindt in 2025 in het Nederlandse Apeldoorn plaats. Europese topatleten zijn dan tijdens een “vierdaags topsportfeest” van 13 tot en met 16 maart te zien in het Omnisport-centrum in de Nederlandse stad.

Volgens Pieke de Zwart, directeur van de Atletiekunie, wordt het organiseren “zonder twijfel een stevige klus”. “Maar we hebben absoluut de ambitie om een voor atleten, toeschouwers en media verrassend en spectaculair evenement te realiseren waarmee we echt het verschil maken in de sport.”

Het EK indooratletiek, dat om de twee jaar op de agenda staat, is sinds de editie van 1989 in Den Haag niet meer in Nederland gehouden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen