Tiende editie van Genk Loopt: drie dagen én voor het eerst ook wandelaars

Omwille van de coronacrisis heeft Genk Loopt twee jaar moeten overslaan. De huidige tiende editie wordt met de nodige voorzichtigheid georganiseerd. Op zaterdag 7 en zondag 8 mei is het grote publiek weer toegelaten. Terwijl op 7 mei vooral recreatieve wandelaars - voor het eerst sinds het evenement bestaat - en lopers met tijdregistratie deelnemen is het op 8 mei aan getrainde snellopers in combinatie met de jaarlijkse bedrijvenloop. Het parcours is voorzien in en aan de rand van het centrum en uitgetekend op basis van het aanwezige groen. Vertrek en aankomst is ligt in het Molenvijverpark met de in- en uitgang aan de kant van de Europalaan. Het gaat om een initiatief van de stad Genk en het Ziekenhuis Oost Limburg. De weersvoorspellingen zijn alvast veelbelovend. Wie nog wil deelnemen of meer informatie wil kan doorvoor een kijkje nemen op www.genkloopt.be (cn)