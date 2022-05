Wandel mee met Roze Mars tegen borstkanker: “Dagelijks 10.000 stappen zetten even effectief als halfuur extra bewegen”

Pink Ribbon, de vzw die strijdt tegen borstkanker, roept iedereen op om deel te nemen aan hun Roze Mars. Het doel is om een maand lang minstens 10.000 stappen per dag te zetten. “Wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat een gezonde levensstijl kanker helpt voorkomen. Meer bewegen is daarbij zeer belangrijk.”

“Door deel te nemen aan De Roze Mars werk je niet alleen aan je eigen gezondheid, maar steun je ook het goede doel”, zegt Pink Ribbon. “Op dit moment vechten in ons land 100.000 vrouwen tegen borstkanker. Met het ingezamelde geld steunt Pink Ribbon concrete projecten in de strijd tegen deze ziekte. Stap mee in de strijd tegen borstkanker en voor meer lichaamsbeweging.”

Een van de gezichten van De Roze Mars is radiopresentatrice en Billie-columniste Evi Hanssen. Zij zet zich al jarenlang in voor de preventie van borstkanker en weet vanuit haar eigen familie hoe zwaar een borstkankertraject kan zijn. Met haar ambassadeurschap wil ze nu ook haar verhaal delen, en anderen aanzetten om meer te bewegen. Zo heeft ze zelf de wandelpodcast, Walkie Talkies. Daarin bespreekt Evi allerlei onderwerpen die haar bezighouden met familieleden of vrienden.

En die 10.000 stappen, dat is zo’n 7 à 8 kilometer, dat is niet toevallig gekozen. Experts adviseren al jaren dat we meer moeten bewegen om fit te blijven en ons gewicht op peil te houden. Het doel? 10.000 stappen per dag zetten. “Want onderzoek wijst uit dat dat hetzelfde positieve effect op je gezondheid heeft als elke dag een half uur extra bewegen”, klinkt het bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. “Het zetten van stappen kan overal: op het werk, tijdens verplaatsingen, in de vrije tijd of thuis. 10.000 stappen is er dus voor iedereen, ook voor wie minder van sport houdt of wie te weinig tijd heeft. Voor 65-plussers is 8.000 stappen per dag aanbevolen.”

Deelnemers kunnen zich verbinden met het nieuwe online platform van De Roze Mars waar hun stapactiviteit gelogd kan worden. Deelnemen kan als individu, team of bedrijf. Inmiddels telt het evenement al minstens 12.000 deelnemers en werd er al meer dan 71.000 euro ingezameld.