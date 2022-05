De Planckaerts zeggen voorstelling van eigen e-bike af “wegens familiale omstandigheden”

Het evenement, dat om 11 uur start in fietsenwinkel Mybike.be, zal doorgaan zonder de gezichten van de nieuwe fietsen. Noch de Planckaerts, noch de zaakvoerders van de winkel willen dieper ingaan op de reden van hun plotse afwezigheid. “Ze zullen er binnenkort zelf over communiceren”, klinkt het bij Mybike.be. “Dat is niet aan ons.”

Op Instagram, waar zowel Francesco als Stephanie Planckaert het nieuws deelden, reageren enkele fans ongerust. “Ik moet plots aan mémé Clara denken. Hopelijk ben ik mis”, schrijft iemand. Het is niet de enige reactie in die trant, al wordt er ook gedacht aan mogelijke problemen bij de verbouwingen van het kasteel dat centraal staat in het populaire Château Planckaert.

Enkele mensen zien het ook rooskleuriger en denken aan het momenteel op Eén lopende Junior op zoek naar de liefde. “Zou Junior dan trouwen?”, oppert iemand. Het antwoord valt nog af te wachten.