Prins Andrew, Harry en Meghan niet welkom op balkonmoment tijdens feest voor de Queen

De Britse prinsen Andrew en Harry en diens echtgenote Meghan Markle zullen bij het jubileum van koningin Elizabeth niet welkom zijn op het podium van Buckingham Palace. Dat melden verschillende Britse media. Er bestond al langer speculatie of het drietal aanwezig zouden zijn op het jubileum.

Prins Andrew ligt al jaren onder vuur nadat hij beschuldigd werd van seksueel misbruik van minderjarigen: hij speelde al langer noodgedwongen geen officiële rol meer, en verloor onlangs zijn koninklijke titels. De relatie tussen prins Harry en Meghan Markle enerzijds en de rest van de koninklijke familie anderzijds verloopt dan weer al jaren moeizaam na hun beslissing om geen officieel lid meer uit te maken van de koninklijke familie: zij kozen er in 2020 zelf voor om geen officiële rol meer te vertolken.

Koningin Elisabeth heeft de knoop nu doorgehakt: ze heeft beslist dat alleen werkende leden van de koninklijke familie haar op 2 juni zullen vergezellen op het balkon van Buckingham Palace voor ‘Trooping the Color’, de militaire parade ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin. Dat balkonmoment is normaal gesproken een belangrijke familieaangelegenheid, en het hoogtepunt van de festiviteiten ter ere van de 70 jaar die Elizabeth al op troon zit.

“Geliefde leden van de familie”

In het verleden waren er wel al enkele “afgeslankte” balkonmomenten, waarbij de koningin enkel vergezeld werd door haar toekomstige opvolger prins Charles en zijn echtgenote Camilla, en diens zonen William en Harry en hun gezinnen, maar het is ongebruikelijk dat de koningin die beperking oplegt voor ‘Trooping the Colour’.

Volgens een bron bij het paleis blijven Harry en Meghan wel “geliefde leden van de familie” die uitgenodigd werden voor de andere evenementen ter ere van het jubileum, net als prins Andrew.