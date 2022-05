Doe mee met de Goesting Fietschallenge!

Klaar voor een uitdaging? Spring op je fiets voor acht originele routes langs de allermooiste plekken van Limburg. Verzamel tijdens elke fietstocht de vier codes die je langs de route kan spotten, en geef de codes in via onze app. Fiets je elke route en kan je alle codes verzamelen? Dat verdient applaus én een cadeautje: je ontvangt een leuke fietsgadget, en je maakt kans op een van de drie Veloci e-bikes of all-inweekendjes in een Limburgse B&B.

De trappers op! Ontdek hier elke week een nieuwe fietstocht. Je kan de routes ook stukje per stukje fietsen, in je eigen tempo.

Hoe neem je deel?

Open of download gratis de HBvL-nieuwsapp

Ga naar Meer > Wedstrijden en acties

Meld je aan en ga door naar je persoonlijke Fietschallenge-pagina

Geef er de codes in die je langs de fietsroutes vindt

Deelnemen kan van vrijdag 6 mei tot en met 31 augustus

Veel succes en fietsplezier!