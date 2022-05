Pakt Esperanza Pelt zaterdag zijn eerste grote prijs sinds de fusie in 2014? Winst in het eindrondeduel bij het Oost-Vlaamse Erpe-Mere volstaat alvast voor promotie naar tweede afdeling VV. In dat geval is het Oranje boven, want de kern van de Noord-Limburgers telt liefst zeven Nederlanders.