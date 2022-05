Niet kersvers wereldkampioen Ronnie O’Sullivan, maar Neil Robertson is Snookerspeler van het Jaar

World Snooker heeft de 40-jarige Australiër Neil Robertson (WS-4) tot Speler van het Jaar verkozen. Dat maakte de snookerbond vrijdag bekend. “The Thunder from Down Under” won afgelopen seizoen het Masters, het English Open, het Players Champonship en het Tour Championship en was runner-up op de World Grand Prix.

Robertson startte ook als topfavoriet aan het wereldkampioenschap in Sheffield, maar werd daar in de achtste finales met13-12 uitgeschakeld door Jack Lisowski (WS-10), ondanks een 147 in het negentiende frame. Die twaalfde maximumbreak in de Crucible werd tot “Magisch Moment” van het seizoen verkozen. Als Speler van het Jaar volgt Robertson Judd Trump (WS-2) op. Trump werd de voorbije drie jaar verkozen.

Ronnie O’Sullivan, Speler van het Jaar in 2012, 2014 en 2018, greep deze keer ondanks een zevende wereldtitel naast de prijs. “The Rocket”, die naast het WK de World Grand Prix won en de eerste plaats op de werelranglijst heroverde, werd door de internationale snookerpers wel tot beste speler van het seizoen verkozen en zijn wereldtitel werd de Prestatie van het Jaar.

© AFP

Ook de fans kozen hun Speler van het Jaar. In een poll op de app van World Snooker en op Chinese sociale media kwam de Chinees Zhao Xintong (WS-6), die Luca Brecel (WS-12) van winst hield op het UK Championship, als winnaar uit de bus. Zhao’s 18-jarige landgenoot Wu Yize (WS-84), zestiendefinalist op het UK Championship, is de Rookie van het Jaar. Reanne Evans (WS-120), twaalfvoudig wereldkampioene bij de vrouwen, en Alison Fisher, zevenvoudig wereldkampioene, werden in de Snooker Hall of Fame opgenomen.