De ooievaars vertonen veel activiteit in het nest. — © LW

In het Webbekomsbroek in Diest zijn opnieuw ooievaarsjongen geboren, tot nu toe drie. “Dat is al eentje meer dan vorig jaar. Bovendien zijn de jongen er ook bijna een maand vroeger”, zegt Erik Spiessens van het bezoekerscentrum.