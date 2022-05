Bewoners van woonzorgcentra en 80-plussers kunnen nu tweede boosterprik krijgen

Vanaf vandaag kunnen 80-plussers en bewoners van woonzorgcentra hun tweede boosterprik krijgen. Dat heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid beslist. Wie tot die doelgroep behoort zal een uitnodiging krijgen per brief en digitaal.

“De 80+’ers in onze samenleving en de mensen die in onze woonzorgcentra verblijven, zijn het meest kwetsbaar om ernstig ziek te worden van COVID-19. Hun immuniteit kan door hun leeftijd al minder optimaal zijn en in woonzorgcentra schuilt nog altijd het gevaar van een uitbraak om de hoek, waarbij het virus snel kan rondgaan. Bovendien heeft deze groep bij de vorige campagne als eerste zijn booster gekregen, waardoor er bij hen al de meeste tijd verstreken is sinds hun laatste immuniteitsboost. Daarom willen we deze mensen de kans en de keuze geven om zich opnieuw te laten vaccineren en hun persoonlijke bescherming zo hoog mogelijk te houden. Voor onze jongere bevolking zijn de risico’s bij een COVID-besmetting kleiner en schatten we een tweede booster op dit moment nog als onvoldoende nuttig in”, aldus Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke.

In totaal gaat het om 400.000 à 450.000 personen in Vlaanderen die een tweede booster kunnen krijgen. Bij de meeste van deze doelgroep dateert de vorige booster van oktober of november vorig jaar, 6 tot 7 maanden geleden dus. De immuniteit door een covid-vaccinatie neemt echter langzaam af doorheen de maanden, dat is ook het geval voor wie al eerder besmet raakte. De bedoeling is dat de tweede booster die immuniteit opkrikt om ernstige ziekte tegen te gaan.

“Om een booster te kunnen krijgen, moeten er minstens 4 maanden verstreken zijn sinds de laatste COVID-vaccinatie. Vlaanderen beschikt over meer dan voldoende Pfizer- en Moderna-vaccins om deze groep een booster aan te bieden”, klinkt het in een persbericht van het Agentschap Zorg en Gezondheid.