Russische soldaat schept aan telefoon op tegen zijn moeder over folteringen en moorden

Het Oekraïense leger heeft een opname vrijgegeven waarin een Russische soldaat te horen is die belt met zijn moeder. Hij beschrijft in het gesprek opgewonden hoe hij Oekraïners gefolterd heeft en vertelt zelfs dat hij het amusant vindt om mensen te mutileren. Wij waarschuwen u: de inhoud van het gesprek dat hieronder beschreven wordt, kan schokkend zijn.

Het gesprek tussen de Russische soldaat en zijn moeder werd vrijgegeven door het Oekraïense leger en vervolgens vertaald door Sergej Sumlenny, een in Berlijn gevestigde en gerenommeerde Oost-Europa-expert.

De soldaat beschrijft aan zijn moeder heel expliciet welke gruwelijke foltertechnieken hij toepaste. De moeder wijst haar zoon niet terecht, maar vraagt wel waarom hij deelnam. “Ach, we hebben die oorlogsgevangenen opgepakt en getransporteerd. Terwijl we aan het wachten waren om hen in de foltercellen te stoppen, hebben we hen geslagen. We hebben hun benen gebroken zodat ze niet konden vluchten.”

Hij beschrijft hoe hij gevangenen bang probeerde te maken met stoere taal. “Ik hou ervan om hen mentaal te verkrachten. Ik hou er echt van.” De moeder zegt ondertussen te geloven dat die gevangenen geen echte mensen zijn, een narratief dat vaak terugkeert in Russische propaganda. “Ik heb hier totaal geen spijt van”, zegt de zoon nog. “Ik heb er al meer dan twintig vermoord en ben nog kalm. Ik was een heel lief iemand en kan niet wachten om je te tonen hoe ik veranderd ben.”

Hieronder kan je de vertaling naar het Engels lezen. Opgepast: het is heel expliciet.