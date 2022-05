“Rentetarieven in eurozone tegen jaareinde boven nul”

Tegen het einde van het jaar zouden er in de eurozone geen negatieve rentetarieven meer zijn, verwacht de gouverneur van de Franse centrale bank Francois Villeroy de Galhau. Momenteel is de depositorente, die banken moeten betalen als ze geld parkeren bij de Europese Centrale Bank, nog negatief. Ook de herfinancieringsrente staat al sinds 2019 op nul.

“Wanneer er zich geen nieuwe onvoorziene schokken zouden voordoen, acht ik het realistisch dat we tegen het einde van het jaar opnieuw op positief terrein vertoeven”, zei het bestuurslid van de ECB vrijdag in Parijs. Volgens hem is hiervoor aan de voorwaarden voldaan.

Over wanneer de ECB met de renteverhogingen zal starten, en aan welk tempo, spreekt Villeroy zich niet uit. Enkele van zijn collega’s hintten op juli als het tijdstip van de eerste renteverhoging. Door de rente te verhogen, hoopt men de inflatie -die in april op 7,5 procent stond- te bekampen. De ECB streeft naar een gemiddelde stijging van de consumptieprijzen met iets minder dan 2 procent.

Villeroy sprak zich vrijdag ook uit over de wisselkoersen. De euro verloor de jongste tijd fors terrein ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Een te zwakke euro kan een gevaar betekenen voor de prijsstabiliteit, waarschuwde de Fransman.