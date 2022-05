Topcast met Matteo Simoni start opnames ‘Wil’

Matteo Simoni speelt met de top van de Vlaamse acteerwereld in ‘Wil’. — © Charlie De Keersmaecker

Matteo Simoni (34) is gestart met de opnames van ‘Wil’, de boekverfilming van Jeroen Olyslaegers’ bestseller. Regisseur Tim Mielants, die lof oogstte met zijn debuutfilm ‘De Patrick’, strikte een topcast voor zijn tweede langspeelfilm.

Naast Simoni spelen ook Stef Aerts en nieuw talent Annelore Crollet een hoofdrol. Andere rollen zijn voor Koen De Bouw, Kevin Janssens, Jan Decleir, Els Dottermans, Dirk Roofthooft, Jan Bijvoet en Sofie Decleir. Wil vertelt het verhaal van drie jonge mensen die proberen te overleven in het bezette Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“Als auteur kan ik alleen maar gelukkig worden van het talent dat zich hier aandient”, zegt Jeroen Olyslaegers. “Dit zijn mensen die niet alleen een spannende film voor een breed publiek willen maken, maar ook geloven dat het noodzakelijk is om dit onderwerp nu te brengen.”

De opnames vinden plaats in België en Polen, en duren tot half juli. Wil verschijnt in het najaar van 2023 in de bioscopen en komt daarna wereldwijd uit op Netflix.(dvg)