“Amai, dat was lang geleden”, vertelde een dolblije Philippe Gilbert donderdag na zijn winst in de derde rit van de Vierdaagse van Duinkerke. 967 dagen had hij moeten wachten op een nieuwe zege. Maar ook andere toppers zitten al een tijdje droog. Vijf Belgen en vijf buitenlanders die al een hele jagen om eindelijk nog eens het zegegebaar te kunnen maken.