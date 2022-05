Kerk, pastorie en parochiezaal van Engelmanshoven staan te koop

De Sint-Jan Baptistkerk in Engelmanshoven, de bijbehorende pastorie en de parochiezaal naast de drukke Luikersteenweg staan te koop. Het kerkhof wordt niet verkocht, maar er wordt onderzocht of het heringericht kan worden tot afscheidstuin.

“De kerk van Engelmanshoven is al een tijdje niet meer in gebruik”, zegt schepen van Kerkraden Jo François. “Ook de parochiezaal op het terrein, die eigendom is van de kerkfabriek, vervult niet langer zijn functie. Zowel voor de stad als de kerkfabriek moeten we de lopende vaste kosten inperken. Want nu kosten verschillende mankementen, dagelijks onderhoud, energie en verwarming nog handenvol geld.” Daarom keurde het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden een voorstel tot samenverkoopovereenkomst goed.

De pistes die eerder werden onderzocht wezen allemaal naar externe initiatieven. “De verkoop van de site aan derden ligt dus het meest voor de hand, al zijn andere formules zoals recht van opstal en erfpacht niet uitgesloten”, verduidelijkt schepen François, ook bevoegd voor financiën.

Prioritair

“De opbrengst van de verkoop zal tussen de kerkfabriek en het lokaal bestuur worden verdeeld, volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel”, vult waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers aan. “Het verkoopdossier wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad, de kerkraad en het bisdom, voor onttrekking van de kerk aan de eredienst.”

De Sint-Martinuskerk van Groot-Gelmen in het aangrenzende kerkdorp is in het kerkenbeleidsplan bestemd als prioritaire kerk met behoud van de erediensten. jcr