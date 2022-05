Max Verstappen racet in natuurpark over het water tussen de krokodillen: “Heel cool”

In de aanloop naar de eerste F1-race in Miami is Max Verstappen gaan racen in de Everglades, het natuurpark in Florida waar het wemelt van de krokodillen. “Met Red Bull weet je dat je geregeld zotte dingen gaat doen, maar hiermee hebben we weer een ander level bereikt.”

Een ‘swamp buggy’ noemen ze het in Naples, Florida. Een moerasbuggy. Sinds 1949 is het een plaatselijke traditie in het stadje in de Everglades. Onderschat het niet: met een V8-motor van 900 pk heeft zo’n machine even veel power als een F1-bolide. Die kracht wordt via een van de twee versnellingen overgebracht op wielen van 68 duim (tegen 18 in de F1), die grip moeten vinden in het water.

Max Verstappen en Yuki Tsunoda (van zustermerk AlphaTauri) namen het op tegen de Australische motorcrosser Jett Lawrence (die ooit nog in Lommel-Kattenbos heeft gewoond) en de Amerikaanse skateboarder Zion Wright. Tsunoda werd de eindwinnaar, voor Verstappen.

“Ik wist helemaal niet wat ik moest verwachten. Toen ik hier landde, was ik geschokt, want ik had nog nooit zoiets gezien. Maar het was heel cool. Ik was benieuwd hoe 900 pk zou aanvoelen op het water, maar de buggy bleek eigenlijk makkelijk te besturen”, aldus Verstappen. (mc)

© Red Bull

Max Verstappen met Jett Lawrence. — © Red Bull

© Red Bull