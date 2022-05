Maasmechelse Anne strijdt mee voor plekje in de halve finale van The Voice Kids

Zal Anne slagen en een ticket behalen voor de halve finale van The Voice Kids?

In de tweede knockout zal de 14-jarige Anne, die bij haar auditie alle coaches deed omdraaien, een verrassende versie van Rhythm Inside van Loïc Nottet zingen. "Het is een nummer waarmee je kan showen. Het is een uitdaging en dat vind ik wel fijn. Ik ben zenuwachtig, maar heb ook zin om terug op het podium te staan", zegt Anne.