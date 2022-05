Expo met schilderijen en sculpturen in Tongeren

Jean Delcourt exposeert zijn sculpturen in brons en hout, gaande van een geisha tot een groep vakantiegangers, kunstwerken met een boodschap. Ximena brengt via haar kleurrijke schilderijen haar Boliviaanse roots tot bij de bezoeker, hierbij plaatst zij in elk werk een klein stukje goud, mooi verwerkt in het geheel. Landschappen in een zacht kleurenpalet vind je in het werk van Micheline Hilhorst. Feike de Vries toont zijn zeefdrukken, gaande van een Zwitsers landschap tot een olifant op stap. Sterke abstracte schilderijen, vaak in mixed media, zijn te zien bij Anita Vandewyngaert. Schilderijen waarbij de kleuren van het doek spatten worden getoond door Jean-Louis Vandecauter. Jean-Louis weet zijn voorliefde voor de schilderijen van Ensor met verve te vereeuwigen in zijn eigen werken, waarbij de mens vaak centraal staat. Zachtheid vinden we in de verfijnde beschilderde vazen en schotels in keramiek van Claudine Gillon. Meer keramiek vinden we bij de urnes, serviezen en vazen van Christiane Van Dijck alsook bij de vrolijke handgevormde werken van Linda Kierdorff. Inspiratie vindt Linda o.a. bij het Zeelandse landschap en haar omgeving, speels weergegeven. Klimt-achtige werken vinden we bij Fabienne Haumont. Fabienne verwerkt hierbij heelwat bladgoud in haar poëtische schilderijen, waarbij mens en dier centraal staan. Nicole Spiraers toont haar liefde voor de natuur via haar schilderijen met thematiek boomschorsen. Humor mag niet ontbreken in deze expositie waarbij Maie-Mo haar vrolijke levenslustige dames exposeert. Een vesparitje of een bedankje aan de zorg is niet ver weg bij de schilderijen van Marijke Moermans aka Maie-Mo. Theo Cloes toont zijn stadsgezichten, waarbij vooral Tongeren de hoofdrol krijgt. Hiernaast zijn er nog de sculpturen in brons van Jean Groenendijk, de mini-schilderijen in bijenwas van Johan Briers, de kunst van het onthaasten van Roland Menten met slakjes die de expo veroveren, de portretten van Marijke Cloes, de glasssart van Petrico alsook de dodo's en vrouwelijke torso's in keramiek van Guido Christiaens. Iedere woensdagnamiddag, donderdagvoormiddag en zaterdagnamiddag is deze expositie te bewonderen bij Global Art in Tongeren, Maastrichterstraat 40.