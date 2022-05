ICT-projectdag in Lucernacollege Campus Quadrant

De jaarlijkse Projectdag ICT van de tweede graad in Lucernacollege Campus Quadrant was al voorbij, maar die van de andere graden stond nog te blinken.

De eerste graad kreeg een prent te zien in de filmzaal. De leerlingen speelden dan een Kahootquiz over sociale media en leerden een poster ontwerpen via Canva en Padlet. De derdegraders werden verwelkomd door Patrick Hilven, opleidingscoördinator bij PXL op de Cordacampus. Er werden 4 groepen gevormd, die elk een andere workshop kregen. De zesdes soldeerden een eigen dobbelsteen met led-lampjes. De vijfdes werden ingewijd in de technologische werelden van het 'internet of things', toegepast op een Smart Home en met de singleboardcomputer Raspberry Pi. Het laatste groepje bedacht een TikTokfilmpje door toepassing van de principes van de procesevaluatie.