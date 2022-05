Speelt Belisia volgend seizoen in eerste nationale? Een vraag met een hoog Nostradamus-gehalte. De weg naar promotie via de nacompetitie is immers lang. “Maar die ambitie is er, zowel bij de spelers als het bestuur”, zegt sportief verantwoordelijke Raf Kerkhofs. De eerste tegenstander is Lokeren-Temse.