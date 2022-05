Alfred Schreuder laat voor cruciale dubbel bij Club Brugge niet in zijn kaarten kijken : “Vergelijk het met een Champions League-duel”

Kennen we woensdag de kampioen? Het zou zomaar kunnen, want Club Brugge en Union kijken elkaar twee keer op vier dagen tijd in de ogen. Alfred Schreuder weet dat het money time is. Want als blauw-zwart eindelijk de rol bovenin weer wil overnemen, mag het zondag absoluut niet verliezen. “We gaan uit van onze eigen sterkte.”

“Een dubbel duel in de Champions League”: daarmee vergelijkt Alfred Schreuder de twee confrontaties tegen leider Union. Het gat is drie punten, en op vier dagen tijd worden er nog eens zes verdeeld tussen de twee belangrijkste titelkandidaten. Het is nu of nooit voor Club Brugge. “We weten dat het een hele goede ploeg is, met een intelligente coach en uitstekende spelers. Voorin zijn ze levensgevaarlijk. Maar wij hebben ook een sterk team dat een uitstekende ontwikkeling heeft doorgemaakt.”

En daarom houdt Schreuder geen rekening met een nederlaag zondag. “Waarom niet? Omdat ik uitga van onze eigen sterkte (haalt schouders op). Bij een nederlaag is een 18de landstitel wel verder weg dan ooit, bij winst in het Dudenpark wordt Club de belangrijkste titelpretendent. “Van een nederlaag ga ik nooit uit. Zo denk ik niet. Maar ik denk ook niet dat de twee komende matchen beslissend zullen zijn. Het kan dat de beslissing al gevallen zal zijn, maar het hoeft niet per se. Maar laat ons eerst focussen op zondag: ik kijk niet graag over verschillende wedstrijden.”

Vervelend

Net nu de ontknoping van de Jupiler Pro League ontbreekt, moet Schreuder wel waterdrager Rits missen. Balanta wordt hoogstwaarschijnlijk zijn vervanger. “Maar ik ga niet graag in op namen. Het is vervelend, maar we hebben op training bekeken hoe we dat kunnen stabiliseren. We hebben verschillende dingen uitgeprobeerd. Hoe we het gaan oplossen, zien jullie zondag wel. Ik ben er nog niet helemaal uit. Maar iedereen is er klaar voor: dat is het belangrijkste.” Schreuder gaf ook mee dat hij enkele dagen geleden nog een gesprek had met Rits. “Mentaal is hij heel sterk en gaat het prima met hem, maar Mats is natuurlijk ongelofelijk teleurgesteld. Hij kijkt uit naar zijn revalidatie en wil sterker dan ooit terugkeren. Zijn mentale kracht kunnen we gebruiken. Mats heeft na de winterstop een enorme evolutie doorgemaakt. Hoe hij speelde: dat was zeer vervelend voor de tegenstander.” Verder is iedereen gewoon fit bij Club Brugge.

Schreuder en de zijnen willen er zondag dus staan voor hun - op dit moment - belangrijkste afspraak van het jaar. Om 13.30 uur is het showtime in het Dudenpark, woensdag komt Union om 20.30 uur langs in het Jan Breydelstadion. “En op het einde van de rit zullen we wel zien of we de titel uiteindelijk verdiend hebben (grijnst).”