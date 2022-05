Dode gevonden in ingestorte tunnel die pas gegraven was in Nederlands-Limburg

Onder het zand in een ingestorte tunnel in een bosperceel aan de Palemigerboord in Heerlen, in Nederlands-Limburg, is vrijdag een overleden persoon aangetroffen.

Er wordt gekeken of er mogelijk nog meer mensen onder het puin liggen. Dat kan nog niet worden uitgesloten, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak van de overledene en waarom deze persoon in de tunnel was. De woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de tunnel handmatig door iemand gegraven is. “Er waren dus geen werkzaamheden of iets dergelijks.”

Buurtbewoners zagen de afgelopen maand in de nacht een onbekend persoon in het bos graven. Zij zagen daar ook kleding, een fiets en een boterhamtrommel liggen.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Hoelang geleden de gegraven tunnel is ingestort, is niet duidelijk. Ook is nog onduidelijk waarom de tunnel is gegraven. “Het is natuurlijk vreemd dat iemand midden in een natuurgebied een tunnel graaft. Dat wordt nog onderzocht”, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio.