Piet Goddaer: “Als David Bowie me goed vond, waar zou ik me dan zorgen om maken?” — © Joris Herregods

Hasselt

Ozark Henry (51), nu aan de beurt in ‘Liefde Voor Muziek’, blijkt een kei in het coveren van andere artiesten, maar dat wist een zekere David Bowie al veel langer. “Als Bowie me goed vond, waar zou ik me dan zorgen om maken?”