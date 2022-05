Nog snel een boeketje plukken voor Moederdag? Het kan in Overpelt

Nog snel zelf een boeketje bloemen plukken voor Moederdag? Het kan nog in Pelt. In het voorjaar opende Silvy Maesen een bloemenpluktuin met twintig soorten tulpen en narcissen op De Schopsbemdenhoeve. Na Moederdag sluit de tuin eventjes de deuren om in juni weer te openen met zomerbloemetjes.

Wie voor Moederdag nog een tuiltje vers geplukte bloemen wil, kan zich nog haasten naar De Schopsbemdenhoeve in Overpelt. In het landbouwbedrijf, vroeger bekend onder de naam Hendriks, opende Silvy Maesen haar bloemenpluktuin met twintig soorten tulpen en narcissen. Na Moederdag sluit de tuin tijdelijk om in juni opnieuw te openen met zomerbloemen en andere zomerbloeiers.

De pluktuin is een bewuste keuze van Silvy en haar partner Tietse Rijks. Het koppel had plannen om bij de Schopsbemdenhoeve een kippenstal te realiseren, maar die werden opgeborgen. “We zochten dus naar een alternatief”, zegt Silvy. “Een bloemenpluktuin was een idee dat al langer speelde bij mij. Ik had gezien hoe dat in Nederland floreerde en dat het ook bij ons stilletjes aan begint te leven. In Hasselt, Aartselaar en Bierbeek zijn we dan ideeën gaan opdoen. Een bloementuin met seizoensbloemen aanleggen, is wel een vrij intensieve bezigheid. Je moet het graag doen en van de buiten houden.”

Dahlia’s en zonnebloemen

In het najaar van 2021 gingen 8.000 bloembollen de grond in op de Schopsbemdenhoeve. Het resultaat mag er intussen zijn. Ook voor de zomer gingen de knollen al de grond in. Vanaf juni worden er vooral dahlia’s en zonnebloemen voorzien. Ook zijn er plannen om de pluktuin te vergroten.

Zelf bloemen plukken, is voor heel wat bezoekers een hele beleving. Groot en klein ploetert met de handen in de aarde. Hoe dat juist in zijn werk gaat? “Er zijn emmertjes en schaartjes voorzien, maar je mag natuurlijk ook je eigen emmertje en schaartje meebrengen”, zegt Silvy. “Vervolgens kies je welke bloemetjes je wil en kan je ze plukken. Daarna passeer je nog even langs ons voor een zakje bloemenvoeding en natuurlijk om te betalen. In het seizoen is onze pluktuin open op woensdag en zaterdag van 13.30 tot 16 uur en op zondag van 10 tot 12 uur. Langskomen kan ook op afspraak.”

De Schopsbemdenhoeve, Schaapsdijk 26 (zijweg Astridlaan), 3900 Pelt. Info of een afspraak maken: 0474/09.76.69