Nieuwe tankwagen voor brandweer Voeren.  

In België zijn op dit moment drie proefprojecten opgezet inzake First Responders. Eén daarvan loopt al vijf jaar in Voeren en maakt gebruik van medisch geschoolde brandweerlieden als First Responders. Ze vertrekken met een eigen gespecialiseerd voertuig. De bedoeling van dit project in Voeren is professionele hulpverleners, in dit geval brandweerlieden, in te schakelen in de tijd die ligt tussen de oproep en het arriveren van de eerste MUG en Ambulance.

“Vermits Voeren een uitgestrekt gebied is met soms langere aanrijtijden van MUG en Ambulance, kunnen de First Responders hier zeker hun nut bewijzen om de patiënt en familie bij te staan, de patiënt te stabiliseren en zelfs te reanimeren”, zegt verantwoordelijke Frank Thoelen. “Om dit project nu te finaliseren en te officialiseren is er op regelmatige basis overleg met FOD Volksgezondheid. Tevens wordt er gekeken naar uitbreiding en een meer gestructureerde oproep van de First Responders in Voeren”, luidt het.

Het project First Responder is op 1 mei 2022, reeds vijf jaar actief in Voeren en heeft inmiddels zijn nut bewezen. Het project wordt als professionele specialisatie gezien binnen brandweerzone Oost Limburg en heeft ongeveer vijftig oproepen per jaar.

Wie geïnteresseerd is in de werking van de brandweer en de First Responder in Voeren (of elders), kan zich melden en mogelijk lid worden van de brandweer via www.bwol.be (nm)