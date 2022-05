Kijkdag bij Haspengouwse fruittelers

Landbouwers ontpoppen zich steeds meer tot landschapsbouwers. Ook heel wat Haspengouwse fruittelers kiezen ervoor om hun plantage natuurlijker in te richten, met streekeigen, gemengde hagen, bloemrijke grasstroken en ‘verloren’ hoekjes waar dieren en planten een goed onderkomen vinden. Sommigen plaatsen ook nest- en schuilkasten voor nuttige dieren zoals torenvalken, uilen, vleermuizen of oorwormen. Die helpen de fruitteler om op een natuurlijke manier plaagsoorten zoals muizen en schadelijke insecten onder controle te houden.

Interesse? Schrijf je dan in voor een van de gegidste rondleidingen in Alken, Borgloon, Kortessem, Sint-Truiden of Wellen. Bij de activiteiten in Wellen en Kortessem zijn een terras en activiteiten voor kinderen voorzien. Op de andere locaties zijn de fruitige winkels geopend. Gelieve op voorhand in te schrijven via http://www.rlhv.be/kijkdag want het aantal plaatsen per rondleiding is beperkt. Voor vrije plaatsen kan je je op 21.05.2022 ter plaatse inschrijven maar vol = vol. (rapo)