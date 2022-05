Daniil Medvedev maakt comeback in Genève na operatie aan de rug

Daniil Medvedev keert deze maand in aanloop naar Roland Garros terug op de baan op het graveltoernooi van Genève. De Russische nummer 2 van de wereld heeft een wildcard gekregen voor het toernooi in Zwitserland. Dat heeft de organisatie vrijdag gemeld.

De 26-jarige Medvedev onderging begin vorige maand een kleine operatie aan zijn rug. Hij dacht toen één tot twee maanden nodig te hebben om te herstellen. In Genève maakt hij vanaf 15 mei dus zijn comeback, waarbij hij het nodige wedstrijdritme hoopt op te doen voor Roland Garros, dat meteen nadien volgt.

Aan Wimbledon mag Medvedev later dit jaar niet deelnemen. Wimbledon nam het besluit zelf om Russische en Wit-Russische tennissers te weren, door de oorlog in Oekraïne.

Medvedev was begin dit jaar verliezend finalist op de Australian Open. In februari nam hij even de eerste plaats op de ATP-ranking over van de Serviër Novak Djokovic, maar na zijn uitschakeling in de derde ronde op het Masters 1.000-toernooi van Indian Wells werd Djokovic opnieuw de nummer één.