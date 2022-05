Onze tv-tips: een culinaire komedie, een degelijke krimi en kleurrijke vogels

No Reservations

Een, za, 21.20u

Chef-kok Kate runt een trendy restaurant. Haar leven wordt op zijn kop gezet wanneer haar zus sterft in een auto-ongeluk en zij plots de zorg voor haar nichtje Zoe op zich moet nemen. Het gevoelige rouwproces van Zoe, een uitstekende en ontwapenende Abigail Breslin, wordt als rode draad gebruikt in deze warme komedie. Hoofdrolspeelster Catherine Zeta-Jones beschikt over de chemie om deze film naar het beoogde niveau te brengen.

The Angry Birds Movie 2

VTM3, za, 18.35u

Na het grote succes van het eerste deel van deze animatiefilm vol dieren was een sequel uiteraard onvermijdelijk. Er is duidelijk geld gestoken in deze film. De animatie ziet er kleurrijk en haarscherp uit en ook de stemmencast is niet de minste. Geliefde en bekende Amerikaanse komieken als Jason Sudeikis, Josh Gad en Danny McBride doen mee. Een kaskraker in de bioscoop destijds, waarmee je de jongste thuis anderhalf uur stil krijgt.

The Italian Job

VTM2, za, 22.55u

Actiethriller met Mark Wahlberg en Charlize Theron in de hoofdrol. Een groep dieven onder leiding van beroepscrimineel Charlie Croker steelt een grote lading goudstaven. Bij de grens worden ze klemgereden door toedoen van een verrader. Een wraakplan doemt meteen op. Remake van een film uit 1969. De 2003-versie won een Taurus World Stunt Award voor de speedbootachtervolging. De film zelf werd genomineerd voor een Saturn Award. (tove)