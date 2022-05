Union-coach Felice Mazzu staat voor cruciale dubbele confrontatie tegen Club Brugge: “Maar dit tweeluik is nog niet beslissend”

Na de 4 op 6 tegen Anderlecht en Antwerp, wacht Union nu de dubbele confrontatie met eerste achtervolger Club Brugge. Met een 6 op 6 is Union al zeker kampioen, maar zo ver is het nog lang niet. “99% van de mensen denkt dat Club nog kampioen wordt. Dat is goed: dat wil zeggen dat we voor een grote opdracht staan”, aldus Union-coach Felice Mazzu.

“Is er iets speciaals te doen?”, grapte Felice Mazzu bij aanvang van zijn persconferentie. Ergens houdt het wel steek: de voorbije maanden telde de perszaal hoogstens 3-4 journalisten bij de wekelijkse persbabbel van Union, maar nu zat de zaal goed gevuld.

Maar Mazzu heeft wel gelijk: wat er zondag en woensdag staat te gebeuren, is misschien wel als speciaal te omschrijven. In een tijdspanne van vier dagen neemt Union het maar liefst twee keer op tegen regerend kampioen én eerste achtervolger Club Brugge. Union is alvast uit op revanche, want Club Brugge is de enige ploeg waar Union in de reguliere competitie niet van kon winnen. Meer nog: Union wist zelfs niet te scoren tegen Club (0-1 nederlaag en 0-0 gelijkspel). “Maar we hadden in beide wedstrijden meer dan genoeg kansen om te kunnen scoren”, verduidelijkt Mazzu. “In de eerste match die we verloren tegen Brugge, konden we rivaliseren met een ploeg die het intussen al bijna gewoon is om kampioen te worden. Dat heeft ons een enorme boost gegeven. Ook in de terugwedstrijd deden we het erg goed. Vanzeir, Undav en Lazare misten kansen. We willen een vervolg breien aan die prestaties, maar die wel koppelen aan efficiëntie. Vorige wedstrijd tegen Antwerp lieten we ook veel kansen liggen, maar dat zal niet in de hoofden van de spelers kruipen. Ze hebben zich altijd al goed herpakt.”

Nog niet rekenen

Union wil dus punten pakken. Logisch, want met twee zeges tegen Club is Union al zeker van de titel. Maar dat hoeft ook niet per se: als Union minstens twee punten pakt tegen Club, behoudt het minstens zijn voorsprong van 2,5 punten op de West-Vlamingen. “Maar we zijn nog niet aan het rekenen”, legt Mazzu uit. “We spelen elke wedstrijd om te winnen. Speculeren op een gelijkspel doen we niet.”

Hoe dan ook: de titelstrijd kan na de komende twee wedstrijden in een beslissende plooi liggen. “Ik las in de pers dat 99% van de mensen nog denkt dat Club alsnog kampioen wordt. Dat is goed voor ons: dat wil zeggen dat we voor een grote uitdaging staan. Maar natuurlijk is Club Brugge favoriet: kijk bijvoorbeeld naar hun budget of hun kwaliteit in de kern. In de vorige wedstrijden konden we hen niet kloppen, maar daar denken we nu niet meer aan”, aldus Mazzu.

Tot slot had de 56-jarige coach nog één opvallende opmerking klaar over het afgelopen voetbalweekend. In de wedstrijd van Union kreeg Haroun namelijk geen rode kaart, maar ook Club kreeg tegen Anderlecht een duidelijke penalty niet toegewezen. “Het baart me zorgen dat er nog zoveel werd gezegd over die penaltyfase. Wij hadden na de wedstrijd nochtans het respect om niet verder in te gaan op de niet getrokken rode kaart van Haroun, maar over die penaltyfase werd niet gezwegen”, aldus Mazzu.