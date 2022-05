België trekt met 10 turners naar Wereldspelen in Birmingham

De Belgische acrogymnasten zijn absolute wereldtop en veroverden tijdens het afgelopen WK in Baku zeven wereldtitels, twee vicewereldtitels en eenmaal brons. Bo Hollebosch (Sportiva Sint Gillis Waas), Lise De Meyst (Ambitious Pro Gymnastics) en Kim Bergmans (Ambitious Pro Gymnastics) vormen het vrouwenteam. Bij de mannen rekent Team Belgium op Wannes Vlaeminck (Vaste Vuist Lauwe), Simon De Wever (TK Werchter), Jonas Raus (Gymfinity) en Viktor Vermeire (Sportac Deinze). Helena Heijens (Acro II Gym) vormt een gemengde tandem met Bram Röttger (TK Werchter).

Tumblinggymnast Sam D’hoop (Turnkring Oostakker) behaalde tijdens het WK in Tokio (2019) de selectie voor België. Dit was eveneens zijn eerste WK als senior. Hij kon zich op dit WK in de top 10 turnen waarmee hij België verzekerde van een plek voor de Wereldspelen.

In hun verdere voorbereiding trekken de Belgische acrogymnasten van 13 tot 15 mei naar Maia om er deel te nemen aan de World Cup, en werken ze het Groot Belgisch kampioenschap in Gent af. Tumblinggymnast Sam D’hoop komt in zijn verdere voorbereiding nog in actie op het Groot Belgisch kampioenschap en tijdens het Europees kampioenschap in Rimini.

De Wereldspelen (World Games) zijn een internationaal sportevenement voor alle sporten en sportonderdelen die geen olympische discipline zijn. Net als de Olympische Spelen vinden ze om de vier jaar plaats, telkens een jaar na de Zomerspelen. De editie van 2021 werd verplaatst naar dit jaar omdat de Spelen in Tokio door de coronapandemie verschoven van 2020 naar 2021.